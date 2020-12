De degradatiekraker tussen FC Emmen en ADO Den Haag heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het duel in De Oude Meerdijk, dat vanwege vuurwerk en mist tijdelijk werd stilgelegd, eindigde in 1-1.

Buiten het stadion hadden fans van FC Emmen zich verzameld. Zij staken in de beginfase van de wedstrijd minutenlang vuurwerk af.

Het was al mistig en met de rook erbij zag scheidsrechter Jeroen Manschot in de dertiende minuut geen andere optie dan het duel stil te leggen. Na een kwartier kon de wedstrijd hervat worden. Op het moment van stilleggen leidde ADO met 0-1 door een goal in de zesde minuut van Vicente Besuijen. In de tweede helft zette Emmen-verdediger Miguel Araujo de 1-1-eindstand op het scorebord.

Door het gelijkspel blijven FC Emmen en ADO Den Haag na twaalf wedstrijden de nummer achttien en zeventien van de Eredivisie. Emmen is met vier punten hekkensluiter en ADO heeft zeven punten, een minder dan nummer zestien Willem II.

Emmen evenaart De Graafschap en Cambuur

Emmen had goede hoop dat tegen het zwakke ADO eindelijk eens drie punten gepakt konden worden, maar na zes minuten zag het er al niet goed uit voor de thuisclub. Lassana Faye gaf voor en bij de tweede paal schoot Besuijen binnen (0-1). Het was de eerste Eredivisie-goal van de negentienjarige buitenspeler van ADO.

Daar stond tegenover dat Emmen vrijwel niets creëerde in de eerste helft. Na rust kreeg Emmen wel kansen via Glenn Bijl en invaller Michael de Leeuw raakte de lat. Het duurde tot de 72e minuut tot het wel raak was voor Emmen. Araujo kopte een voorzet van Bijl binnen (1-1).

Daar bleef het bij, al was de ploeg van trainer Dick Lukkien in de slotfase nog dicht bij de winnende goal. Emmen gaat de boeken in als de eerste club sinds SC Cambuur en De Graafschap in het seizoen 2015/2016 die niet wint in de eerste twaalf speelronden van het Eredivisie-seizoen.

