Ajax begint zaterdagavond met Klaas-Jan Huntelaar, Quincy Promes en Sean Klaiber in de basis aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Het is voor het eerst dit seizoen dat de 37-jarige Huntelaar mag starten van trainer Erik ten Hag.

Afgelopen woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta begon Brian Brobbey, nog in de spits en viel Huntelaar in. Tegen PEC behoort Brobbey niet tot de selectie en ook Noussair Mazraoui, David Neres, Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp en Zakaria Labyad ontbreken. Daartegenover staat dat Daley Blind terugkeert. Hij was ziek en moest het duel met Atalanta laten schieten.

Antony en Dusan Tadic staan samen met Huntelaar voorin, terwijl Promes centraal op het middenveld start. Davy Klaassen en Ryan Gravenberch completeren de middenlinie.

Sean Klaiber staat rechtsachter. Verder staan met Perr Schuurs, Blind en Nicolás Tagliafico de gebruikelijke namen in de achterste lijn. Opvallend is dat op de bank bij Ajax maar vijf veldspelers zitten, onder wie de jongelingen Kenneth Taylor en Victor Jensen die nog wachten op hun Eredivisie-debuut.

Ajax wacht al drie wedstrijden op zege

Ajax tegen PEC begint zaterdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. De Amsterdammers willen eindelijk weer eens winnen na nederlagen in de Champions League tegen Liverpool (1-0), Atalanta (0-1) en in de Eredivisie tegen FC Twente (1-2).

Als koploper Ajax wint wordt de voorsprong op nummer twee Vitesse vergroot tot vijf punten, maar de Arnhemmers speler zondag om 12.15 uur nog thuis tegen sc Heerenveen. Vorige week verloor Vitesse met 2-1 van PEC.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Promes, Gravenberch; Antony, Huntelaar, Tadic.

Opstelling PEC: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Nakayama, Paal; Saymak, Strieder, Huiberts; Drost, Reijnders, Van Duinen.