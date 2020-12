Bayern München heeft zaterdag ondanks een 1-1-gelijkspel tegen Union Berlin de koppositie in de Bundesliga weer overgenomen van RB Leipzig, dat eerder op de dag met Justin Kluivert in de basis met 2-0 van Werder Bremen won. Borussia Dortmund ging tegen VfB Stuttgart hard onderuit: 1-5.

Sheraldo Becker speelde de hele wedstrijd voor Union Berlin, dat dankzij Grischa Prömel een droomstart kende tegen Bayern. De middenvelder zorgde in de vierde minuut al voor de openingstreffer door een corner van Christopher Trimmel binnen te koppen.

Het duurde tot halverwege de tweede helft voordat Bayern op gelijke hoogte kwam. Kingsley Coman snelde twee man voorbij en legde de bal terug op Robert Lewandowski, die van een meter of tien de gelijkmaker binnen punterde.

Leroy Sané had in de blessuretijd de winnende treffer op zijn hoofd. De kopbal van de vleugelspeler werd echter op fraaie wijze vlak voor de lijn gekeerd door Union-keeper Andreas Luthe, die daarmee een punt redde voor zijn ploeg.

Bayern, dat van de laatste vier competitieduels er drie gelijkspeelde, komt door het punt op 24 punten uit elf wedstrijden, even veel als Leipzig. De club uit Beieren heeft echter een beter doelsaldo dan 'Die Roten Bullen'.

Het Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz heeft twee punten achterstand en kan zondag de koppositie in de Bundesliga pakken, als het thuis weet te winnen van TSG Hoffenheim.

Justin Kluivert namens RB Leipzig in actie tegen Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

Probleemloze zege voor Kluivert en Leipzig

In de eigen Red Bull Arena beleefde Leipzig, dat zich eerder deze week plaatste voor de knock-outfase in de Champions League, een probleemloze middag.

Marcel Sabitzer opende na een klein half uur de score vanaf de strafschopstip, waarna Dani Olmo vier minuten voor rust de marge verdubbelde.

Werder probeerde zich na rust nog terug in de wedstrijd te knokken, met onder meer het inbrengen van Tahith Chong. Ook de Nederlandse aanvaller kon de defensie van Leipzig echter niet verontrusten, waardoor de zege voor de thuisploeg nooit in gevaar kwam. Kluivert werd vlak voor tijd nog gewisseld.

Borussia Dortmund kreeg tegen VfB Stuttgart maar liefst vijf tegentreffers om de oren. (Foto: Pro Shots)

Weer geen competitiezege voor Dortmund

Door de stevige nederlaag tegen Stuttgart verliest Dortmund voorlopig de aansluiting met de top van de ranglijst. Een doelpunt van Giovanni Reyna maakte de openingstreffer van Silas Wamangituke nog ongedaan, maar na rust liepen de bezoekers in tien minuten tijd via wederom Wamangituka, Philipp Förster en Tanguy Coulibaly uit naar 1-4.

In de slotfase werden nog twee doelpunten van de thuisploeg afgekeurd door de VAR, waarna Nicolás González in blessuretijd de voor Dortmund beschamende eindstand op het scorebord zette. Door de derde nederlaag in de laatste vijf competitieduels heeft Dortmund als nummer vijf nu vier punten achterstand op koplopers Bayern en Leipzig.

Hertha BSC, met Javairô Dilrosun in de basis en Deyovaisio Zeefuik de hele wedstrijd op de bank, speelde met 1-1 gelijk op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Mattéo Guendouzi maakte kort na rust de 0-1 voor de club uit Berlijn en in de zeventigste minuut tekende Breel Embolo voor de gelijkmaker.

FC Köln won met 0-1 van het Mainz van Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius, terwijl Arminia Bielefeld mede door een door Mike van der Hoorn veroorzaakte strafschop met 2-0 van SC Freiburg verloor.

