Robert Mühren heeft SC Cambuur zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie aan de zesde overwinning op rij geholpen. De aanvaller benutte twee strafschoppen in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong AZ. Eerder op de dag verpestte NEC dankzij een bliksemstart het debuut van coach Jan Zoutman bij FC Dordrecht: 1-2.

Mühren bracht Cambuur na iets meer dan een uur spelen op voorsprong tegen Jong AZ. Hij schoot beheerst raak vanaf 11 meter, nadat Joey Jacobs in het zestienmetergebied een overtreding op Issa Kallon had begaan.

In blessuretijd zorgde Mühren uit een penalty ook voor de beslissing en maakte zijn veertiende competitietreffer van het seizoen. De bal ging op de stip vanwege een overtreding van Fons Gemmel, die daarvoor rood kreeg.

Dankzij de overwinning behoudt Cambuur de voorsprong van drie punten op nummer twee Almere City FC, dat vrijdag een benauwde zege boekte bij Telstar (2-3). Jong AZ staat in de onderste regionen van de ranglijst.

NEC viert de openingstreffer van Jordy Bruijn tegen FC Dordrecht. (Foto: Pro Shots)

NEC verpest debuut Dordrecht-coach Zoutman

In het Riwal Hoogwerkers Stadion stond NEC al na zes minuten met 0-2 voor bij FC Dordrecht dankzij treffers van Jordy Bruijn en Rangelo Janga. Bruijn opende in de vierde minuut de score uit een vrije trap en Janga verdubbelde kort daarna de marge op aangeven van Souffian El Karouani. In blessuretijd deed Kevin Vermeulen wat terug namens de thuisploeg.

Bij Dordrecht maakte Zoutman zijn debuut. De 51-jarige Utrechter is de opvolger van de vorige maand ontslagen Harry van den Ham.

NEC heeft dankzij de overwinning nog één punt achterstand op nummer drie De Graafschap, dat vrijdag thuis gelijkspeelde tegen Jong Ajax (2-2). Dordrecht is onderin terug te vinden.

Later op de dag staat er met FC Eindhoven-MVV Maastricht (21.00 uur) nog een wedstrijd op het programma in de Keuken Kampioen Divisie.

