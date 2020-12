FC Emmen-ADO ·

13' Wedstrijd stilgelegd! Scheidsrechter Jeroen Manschot legt de wedstrijd tussen FC Emmen en ADO Den Haag stil. Het vuurwerk dat de FC Emmen-supporters afstaken levert zoveel rook op dat de spelers geen hand voor ogen meer kunnen zien. Het was al vrij mistig in Emmen, maar door de rook is het zicht helemaal beperkt en zijn de 22 spelers veranderd in silhouetten. Manschot kan dan ook niets anders doen dan de tijd stop te zetten. De spelers gaan naar de kleedkamers.