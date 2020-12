Ajax-PEC Zwolle ·

7' GOAL Ajax! 1-0



Ajax komt direct op voorsprong tegen PEC Zwolle en het is de oude krijger Klaas-Jan Huntelaar die zijn 150e doelpunt in de Eredivisie maakt. De 37-jarige spits kopt bij zijn terugkeer in de basis een indraaiende voorzet van Antony feilloos tegen de touwen. Huntelaar is als een kind zo blij met zijn treffer.