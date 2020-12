Manchester United heeft stadgenoot Manchester City zaterdag in de Premier League op een gelijkspel gehouden in een teleurstellende derby. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer speelde zonder Donny van de Beek met 0-0 gelijk op Old Trafford. Eerder op de dag bezorgde Anwar El Ghazi Aston Villa de winst.

Manchester City was in de eerste helft een aantal keren gevaarlijk op bezoek bij Manchester United. Raheem Sterling zag een schot geblokt worden door de verdediging en Riyad Mahrez stuitte op doelman David de Gea. Aan de andere kant ging een kopbal van Harry Maguire net over.

Kort na rust leek United een penalty te krijgen na een overtreding van Kyle Walker op Marcus Rashford. Na tussenkomst van de VAR ging de bal toch niet op de stip wegens buitenspel van Rashford.

In het vervolg van de wedstrijd stichtten beide ploegen nauwelijks gevaar meer. Van de Beek bleef negentig minuten op de bank bij de thuisploeg.

Door het gelijkspel blijft United zevende op de ranglijst. 'The Red Devils' hebben één punt meer dan City, dat de achtste plaats inneemt.

Aston Villa viert de treffer van Anwar El Ghazi. (Foto: Pro Shots)

El Ghazi leidt Aston Villa naar winst

Eerder op de dag leidde El Ghazi Aston Villa naar een 0-1-zege op Wolverhampton Wandererers. De Nederlander, die een kwartier voor tijd was ingevallen, benutte in blessuretijd een penalty en maakte zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

Villa stond op dat moment met een man minder op het veld na een rode kaart voor Douglas Luiz. Na het doelpunt van El Ghazi kwam ook Wolverhampton met tien man te staan, want João Moutinho kreeg zijn tweede gele kaart.

De goal van El Ghazi leverde Villa de zesde overwinning van het seizoen op, waarmee de club in de middenmoot staat. Wolverhampton heeft een puntje minder.

Op St. James' Park was Newcastle United met 2-1 te sterk voor West Bromwich Albion dankzij treffers van Miguel Almirón en Dwight Gayle. Newcastle is in de middenmoot terug te vinden en 'West Brom' staat voorlaatste.

Later op de dag staat Everton-Chelsea (21.00 uur) nog op het programma in Engeland.

De strafschop van Anwar El Ghazi in beeld. (Foto: Pro Shots)

