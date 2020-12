Ronald Koeman is bezorgd over FC Barcelona. Volgens de coach kan er veel beter bij de Spaanse topclub. Desondanks voelt hij dat de spelers volledig achter hem staan.

"Als je het vertrouwen van je spelers niet hebt, kun je niet werken. Natuurlijk maak ik me wel zorgen en proberen we te verbeteren. We moeten nu opstaan", zei Koeman zaterdag bij een persmoment.

"We zitten in alle opzichten in een ingewikkelde situatie, maar de ploeg is scherp. Ze weten wat eraan schort. Sommige spelers kunnen natuurlijk de druk voelen, want vele zijn nog jong. Daar moeten we goed mee omgaan."

De 57-jarige Koeman kent een slecht begin van zijn tijd bij Barcelona. De topclub staat slechts in de middenmoot van La Liga en kreeg dinsdag tegen Juventus (0-3) een nieuwe tik, ook al was de volgende ronde van de Champions League al bereikt.

"Ik ben uiteraard niet blij met onze prestaties, waar ik als coach het meest verantwoordelijk voor ben. Tot de presidentsverkiezingen proberen we er het maximale uit te halen en daar hoef ik mijn spelers niet toe aan te zetten."

Verkiezingen kunnen gevolgen hebben voor Koeman

Bij de verkiezingen van 24 januari wordt een nieuwe voorzitter gekozen bij Barcelona. Dat kan gevolgen hebben voor Koeman, want alle acht kandidaten hebben hun eigen ideeën en dus ook hun eigen voorkeuren voor een trainer.

De volgende wedstrijd van Barcelona is zondag, wanneer Levante op bezoek komt in Camp Nou. Het duel met de nummer achttien van La Liga begint om 21.00 uur.

Bekijk de stand en het programma in La Liga