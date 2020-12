Blijdschap overheerst bij Fortuna Sittard na de overwinning op Heracles Almelo van vrijdag, die in meerdere opzichten bijzonder is. De Limburgers slaagden er onder meer in om voor het eerst sinds april 2001 twee Eredivisie-duels op rij te winnen.

"Dit is luxe. We hebben het nog wel een paar keer heel slecht uitgespeeld terwijl we ruimte hadden, maar we spelen nu puur voor de punten, dus dan maakt het niet uit hoe je wint", zei aanvoerder Ben Rienstra na de wedstrijd tegen FOX Sports.

"We hebben een slecht begin van het seizoen gehad met veel blessures en coronaperikelen. Het is heel fijn dat we nu twee keer op rij winnen en daardoor weer een beetje naar boven kunnen kijken op de ranglijst."

De overwinning in Almelo was in meerdere opzichten bijzonder. Zo boekten de Limburgers, die vorige week al voor het eerst in 307 dagen wonnen, de eerste uitzege sinds december 2018. Destijds werd Feyenoord met 0-2 verslagen.

"Dit is heel lekker en heel nodig", aldus trainer Sjors Ultee. "Dit is voor ons een heel belangrijke stap op de ranglijst. We hebben nog steeds te weinig, maar we hebben ook een heel zware reeks gehad in het begin. Ik ben heel blij met deze kanteling."

Dankzij de tweede overwinning op rij is Fortuna na twaalf wedstrijden de nummer vijftien van de Eredivisie. De ploeg van Ultee gaat in de volgende speelronde op bezoek bij FC Utrecht.

Spits Sebastian Polter zette Fortuna Sittard op 0-2 in Almelo. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie