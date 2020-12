Wout Weghorst geniet volop van zijn topvorm bij VfL Wolfsburg. De spits scoort aan de lopende band namens de Bundesliga-club en dankt zijn prestaties mede aan de mentale begeleiding die hij momenteel krijgt.

"Ik ben altijd iemand geweest met bijgeloof, ik was daar veel mee bezig. Eerst mijn linkerschoen aan en zulke dingen. Maar sinds dit seizoen werk ik met een soort mental coach", zei Weghorst vrijdag na de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, waarin hij met twee goals voor een 2-1-zege zorgde.

"Ik heb daar veel mee gepraat. Ik ben iemand die zich altijd voor de volle 100 procent inzet, maar ik heb geleerd om de teugels soms iets meer te laten vieren en te proberen meer van het voetbal te genieten."

De 28-jarige Weghorst scoorde liefst negen keer in zijn laatste acht Bundesliga-wedstrijden. "Ik weet van mezelf dat ik altijd mijn best doe en ik probeer nu meer op mijn talent te vertrouwen. Het gaat geweldig en ik geniet daar met volle teugen van."

Met zijn negen doelpunten hoeft de oud-speler van Heracles Almelo en AZ, die ruim een jaar geleden zijn vierde en voorlopig laatste interland voor Oranje speelde, alleen Robert Lewandowski (twaalf goals) en Erling Haaland (tien) voor zich te dulden op de topscorerslijst van de Bundesliga.

Wolfsburg is mede dankzij de inbreng van Weghorst samen met Bayer Leverkusen de enige ploeg die nog ongeslagen is in de Bundesliga. De club staat vierde en gaat woensdag op bezoek bij koploper Bayern München.

Wout Weghorst scoorde liefst negen keer in zijn laatste acht Bundesliga-wedstrijden. (Foto: Pro Shots)

