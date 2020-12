VfL Wolfsburg heeft vrijdag dankzij Wout Weghorst drie punten gepakt in de Bundesliga. De Nederlander scoorde twee keer en maakte daarmee tegen Eintracht Frankfurt de 0-1 van Bas Dost ongedaan: 2-1. In België leed John van den Brom zijn eerste nederlaag als coach van KRC Genk.

In de Volkswagen Arena zette Dost de bezoekers na een uur spelen vanaf 11 meter op voorsprong. De penalty kwam tot stand na een overtreding van John Brooks op Martin Hinteregger. Scheidsrechter Markus Schmidt deed eerst niets, maar besloot na het zien van de beelden alsnog om een strafschop te geven.

Een kwartier later ging de bal ook aan de andere kant op de stip. Frankfurt-speler Stefan Ilsanker kreeg de bal op de arm en ditmaal floot Schmidt wel direct voor een penalty. Ook Weghorst benutte het buitenkansje en zette Wolfsburg weer naast Frankfurt.

Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar het slotakkoord was voor Weghorst. De 28-jarige spits, die vlak daarvoor nog geel kreeg voor protesteren, werd met een steekpass bediend door Xaver Schlager en schoot knap raak in de verre hoek.

Weghorst heeft nu negen doelpunten gemaakt in de Bundesliga en staat daarmee derde in de topscorerslijst, achter Robert Lewandowski (12) en Erling Haaland (10). Voor Dost was het zijn vierde treffer van het seizoen.

Wolfsburg is nu elf duels op rij ongeslagen in de Bundesliga, waarin het vierde staat. Eintracht Frankfurt blijft de nummer negen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

John van den Brom leed zijn eerste nederlaag als coach van KRC Genk. (Foto: Pro Shots)

Van den Brom verliest met Genk bij oude club Anderlecht

In de Belgische Jupiler Pro League ging Van den Brom met KRC Genk onderuit bij zijn oude club Anderlecht: 1-0. Lukas Nmecha kroonde zich tot matchwinner bij de thuisploeg door na een klein uur spelen een penalty te benutten.

In eerste instantie wilde Michel Vlap, die enkele minuten voor rust was ingevallen voor de geblesseerde Yari Verschaeren, de strafschop nemen. Zijn ploeggenoten waren het daar niet mee eens, waarna Nmecha vanaf 11 meter raak schoot.

Voor Van den Brom, die Anderlecht van medio 2012 tot maart 2014 onder zijn hoede had, is het zijn eerste nederlaag sinds hij begin november de overstap maakte van FC Utrecht naar Genk. Sindsdien won de Nederlandse coach driemaal met de Belgische club en dat leverde de koppositie op.

Die eerste plek van Genk is nu in gevaar, want Club Brugge gaat zondag nog op bezoek bij Royal Antwerp en heeft slechts één punt achterstand. Anderlecht staat op vijf punten van de koploper vierde.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League