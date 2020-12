Fortuna Sittard heeft vrijdag de eerste uitzege in bijna twee jaar in de Eredivisie geboekt. De ploeg van trainer Sjors Ultee was in Almelo met 1-2 te sterk voor Heracles.

Fortuna Sittard won op 16 december 2018 voor het laatst buitenshuis in de competitie. Destijds werden er op bezoek bij Feyenoord drie punten gepakt (0-2).

In Almelo leek Fortuna halverwege de eerste helft op achterstand te komen. Clubtopscorer Rai Vloet veranderde een afstandsschot doeltreffend van richting met zijn hoofd, maar stond buitenspel.

Na een half uur spelen kwamen de bezoekers op voorsprong. Emil Hansson gaf een strakke voorzet en Marco Rente gleed de bal zeer ongelukkig in zijn eigen doel. Na rust verdubbelde Fortuna de marge via Sebastian Polter. De Duitse spits werd door Hansson bediend na balverlies van Heracles en stiftte de bal tegen de touwen.

De 29-jarige Polter leek ook nog de 0-3 te maken, maar zijn inzet werd op het laatste moment van de lijn gehaald door Mats Knoester. Delano Burgzorg schoot een kwartier voor tijd eerst nog vol op de lat, maar maakte in de blessuretijd met een kopbal wel de aansluitingstreffer. Silvester van der Water schoot daarna ook nog bijna de 2-2 binnen.

Door de overwinning in Almelo klimt Fortuna van de zestiende naar de veertiende plaats in de Eredivisie, net achter Heracles. Beide clubs hebben negen punten uit twaalf wedstrijden, maar Heracles beschikt over een beter doelsaldo.

