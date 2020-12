FC Twente heeft de tweede plaats in de Vrouwen Eredivisie overgenomen van PSV. De Enschedese formatie won vrijdag mede dankzij een hattrick van Renate Jansen met 1-4 op bezoek bij PEC Zwolle.

Kerstin Casparij zorgde in de dertiende minuut voor de openingstreffer van FC Twente door raak te koppen uit een voorzet van Jansen. Vroeg in de tweede helft was Jansen zelf trefzeker. De Oranje-international kwam oog in oog met Tirsa Postma en passeerde de keeper.

Ruim een kwartier voor tijd maakte Jansen haar tweede van de avond. Ditmaal kopte ze raak uit een afgemeten voorzet van Lynn Wilms. In de slotfase deed Jassina Blom nog wat terug namens PEC en voltooide Jansen haar hattrick.

Dankzij de overwinning staat FC Twente met negentien punten uit negen wedstrijden tweede. De achterstand op koploper Ajax bedraagt twee punten en de voorsprong op nummer drie PSV één punt. Ajax en PSV hebben beide een duel minder gespeeld en komen volgende week pas weer in actie.

In de enige andere wedstrijd van de avond pakte Excelsior thuis op de valreep een punt tegen ADO Den Haag: 2-2.

