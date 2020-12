FC Volendam heeft vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie mede dankzij een schitterende treffer van Samuele Mulattieri een eenvoudige thuiszege op FC Den Bosch geboekt: 6-0. Excelsior ging met 3-2 onderuit bij Jong FC Utrecht.

Mulattieri opende na acht minuten de score voor FC Volendam tegen FC Den Bosch. De Italiaan schoot de bal vanaf zo'n 25 meter prachtig in de rechterbovenhoek. Acht minuten later verdubbelde Nick Doodeman de marge.

Halverwege de tweede helft was Doodeman opnieuw trefzeker en in de slotfase voerden Dyllandro Panka, Jari Vlak en Micky van de Ven de score verder op.

Dankzij de overwinning klimt Volendam naar de vierde plaats. Den Bosch is door de nederlaag nu hekkensluiter. De Brabanders hebben evenveel punten als MVV, maar een minder doelsaldo. Bovendien gaan de Maastrichtenaren zaterdag nog op bezoek bij FC Eindhoven.

Excelsior lijdt derde nederlaag op rij

Niet alleen in Volendam vielen fraaie doelpunten, maar ook in Utrecht. Odysseus Velanas bracht Jong FC Utrecht op voorsprong tegen Excelsior met een afstandsschot dat via de lat binnenviel. Jeredy Hilterman en Hicham Acheffay breidden de marge verder uit.

Abdallah Aberkane deed vervolgens wat terug namens Excelsior, waarna Elías Már Ómarsson uit een strafschop in blessuretijd de aansluitingstreffer maakte. Een punt zat er niet meer in voor de Rotterdammers, die derde nederlaag op rij leden en in de middenmoot staan.

TOP Oss boekte een benauwde thuiszege op Jong PSV: 3-2. Later op de avond staan met De Graafschap-Jong Ajax, Go Ahead Eagles-NAC Breda en Telstar-Almere City FC (aftrap 21.00 uur) nog drie duels op het programma.

