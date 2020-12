Almere City FC is vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie ontsnapt aan puntenverlies. De Flevolanders wonnen dankzij een bliksemstart met 2-3 bij Telstar, maar gaven de zege in blessuretijd nog bijna weg. De Graafschap speelde thuis met tien man gelijk tegen Jong Ajax (2-2) en FC Volendam haalde met 6-0 uit tegen FC Den Bosch.

Almere City stond na tien minuten al met 0-3 voor bij Telstar. Xian Emmers opende in de tweede minuut de score voor de bezoekers en vond zes minuten later opnieuw het net. Kort daarna tekende Ilias Alhaft na een fraaie solo voor de 0-3.

De drie punten leken binnen voor Almere City, maar na iets meer dan een kwartier zorgde Glynor Plet voor de 1-3 en halverwege de tweede helft maakte Ilias Bronkhorst de aansluitingstreffer. In blessuretijd raakte Telstar-doelman Jasper Schendelaar nog de paal, maar uiteindelijk hielden de Flevolanders stand. Hierdoor hebben ze nu evenveel punten als koploper SC Cambuur, dat zaterdag nog thuis tegen Jong AZ speelt.

In Doetinchem kwam nummer drie De Graafschap tot tweemaal toe op voorsprong tegen Jong Ajax. Eerst veranderde Jong Ajax-verdediger Terrence Douglas een inzet van Ralf Seuntjens van richting en even later scoorde Seuntjens zelf. Tussendoor had Arjany Martha voor de gelijkmaker gezorgd.

Na iets meer dan een half uur kwam de thuisploeg met tien man te staan door een rode kaart voor Danny Verbeek, die uit het veld werd gestuurd vanwege een stevige tackle op Donny Warmerdam. Jong Ajax profiteerde een klein kwartier na rust van de overtalsituatie via een prachtig afstandsschot van Sontje Hansen. Door het gelijkspel heeft De Graafschap nu vijf punten achterstand op Almere City.

De Graafschap-aanvaller Danny Verbeek krijgt rood na een stevige tackle op Jong Ajax-middenvelder Donny Warmerdam. (Foto: Pro Shots)

Prachtgoal Mulattieri leidt grote zege FC Volendam in

Eerder op de avond leidde Samuele Mulattieri met een schitterende treffer een grote zege van FC Volendam op FC Den Bosch in. De Italiaan schoot de bal vanaf zo'n 25 meter prachtig in de rechterbovenhoek. Nick Doodeman scoorde vervolgens tweemaal en de andere treffers kwamen op naam van Dyllandro Panka, Jari Vlak en Micky van de Ven.

Dankzij de overwinning neemt Volendam de vierde plaats over van NAC Breda, dat met 0-0 gelijkspeelde bij Go Ahead Eagles. Den Bosch is door de nederlaag nu hekkensluiter.

Excelsior leed bij Jong FC Utrecht de derde nederlaag op rij: 3-2. Odysseus Velanas bracht Jong FC Utrecht op voorsprong tegen Excelsior met een fraai afstandsschot dat via de lat binnenviel. Jeredy Hilterman en Hicham Acheffay breidden de marge verder uit, waarna Abdallah Aberkane en Elías Már Ómarsson (penalty) de spanning nog terugbrachten.

In de zesde wedstrijd van vrijdagavond boekte TOP Oss een benauwde thuiszege op Jong PSV: 3-2.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de goal van Samuele Mulattieri te bekijken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie