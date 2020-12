Dusan Tadic hoopt dat Ajax snel uit de reeks van slechte resultaten weet te komen. De Servische aanvoerder wil dat de Amsterdammers zaterdagavond tegen PEC Zwolle hun ware gezicht laten zien.

"Wanneer het zwaar wordt, ga je zien uit welk hout spelers gesneden zijn. We moeten opstaan en met een goede uitstraling en vertrouwen het veld op gaan. Dan wordt het geen probleem", zegt Tadic vrijdag op de website van Ajax. "December is de zwaarste maand. Spelers worden een beetje moe. Zaterdag moeten we winnen en in onze routine terugkomen."

Ajax verloor tot dusver alle duels die in december werden gespeeld. Liverpool was vorige week op Anfield te sterk (1-0) en FC Twente won zaterdag in Amsterdam met 1-2. Tot overmaat van ramp werd Ajax woensdag, voor het tweede jaar op rij, uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League: Atalanta was met 0-1 te sterk.

Die klap moeten de spelers van Ajax snel zien te verwerken. "Vorig jaar was dat nog moeilijker, omdat we tien punten hadden. Toen voelde het alsof het ons was ontnomen in de wedstrijd tegen Chelsea (4-4 na een discutabele arbitrale beslissing waarbij in één actie zowel Daley Blind als Joël Veldman hun tweede gele kaart kregen, red.). Dat was dit jaar niet het geval. Nu was het duidelijk: er was een kans en die hebben we niet gepakt", aldus Tadic.

Ajax, dat nog wel de koploper is in de Eredivisie, lijkt tegen PEC Zwolle weer te kunnen beschikken over Daley Blind. De dertigjarige verdediger was tegen Atalanta ziek, maar deed vrijdag weer mee tijdens de afsluitende groepstraining. Dat gold ook voor Lisandro Martínez, die woensdag nog geblesseerd naar de kant moest.

De wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle begint zaterdag om 20.00 uur. Pol van Boekel is de arbiter in de Johan Cruijff ArenA.

Daley Blind kan naar alle waarschijnlijk weer spelen voor Ajax dit weekend. (Foto: Pro Shots).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie