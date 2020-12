Sarina Wiegman hoort bij de laatste drie kanshebbers voor de award voor Coach van het Jaar in het vrouwenvoetbal. Virgil van Dijk en Vivianne Miedema zullen niet in de prijzen vallen bij de uitreiking van The Best FIFA Football Awards, het jaarlijkse gala van de mondiale bond.

Bondscoach Wiegman van de Oranjevrouwen strijdt met de Engelse Emma Hayes (trainer van Chelsea) en de Fransman Jean-Luc Vasseur (trainer van Olympique Lyon) om de titel Women's Coach 2020.

De prijs voor Wereldvoetballer van het Jaar gaat naar Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski of Lionel Messi. Van Dijk, die vorig jaar in deze verkiezing tweede werd achter Messi, hoort bij de tien genomineerden die twee weken geleden werden bekendgemaakt, maar de Oranje-aanvoerder heeft de laatste schifting niet overleefd.

De Engelse Lucy Bronze, de Deense Pernille Harder of de Française Wendie Renard zal de opvolger worden van de Amerikaanse Megan Rapinoe als beste voetbalster van het jaar. Miedema zat als enige Nederlander bij de laatste tien, maar heeft de top drie niet gehaald.

Winnaars beste speler bij FIFA-awards 2016: Cristiano Ronaldo (Por) en Carli Lloyd (VS)

2017: Cristiano Ronaldo (Por) en Lieke Martens (Ned)

2018: Luka Modric (Kro) en Marta (Bra)

2019: Lionel Messi (Arg) en Megan Rapinoe (VS)

Bielsa houdt kans op prijs voor beste coach

De award voor beste coach bij de mannen gaat naar Marcelo Bielsa (Leeds United), Hansi Flick (Bayern München) of Jürgen Klopp (Liverpool).

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain) of Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) wordt de opvolger van Sari van Veenendaal als beste keeper bij de vrouwen. Bij de mannen gaat de strijd tussen de doelmannen Alisson (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern München) en Jan Oblak (Atlético Madrid).

De finalisten voor de Puskás Award voor het mooiste doelpunt van het jaar zijn Luis Suárez (hakje namens FC Barcelona tegen Real Mallorca), Son Heung-min (solo namens Tottenham Hotspur tegen Burnley) en Giorgian De Arrascaeta (omhaal namens Flamengo).

Gullit presenteert de show

Bondscoaches, aanvoerders van nationale ploegen, fans en tweehonderd journalisten konden de afgelopen weken hun stem uitbrengen voor de verschillende prijzen.

Het FIFA-gala vindt plaats op 17 december. Het evenement stond aanvankelijk in september op het programma, maar werd toen uitgesteld vanwege de coronacrisis.

FIFA's Best, dat in 2016 is ontstaan na een afscheiding van de Gouden Bal, zal geheel online worden gehouden. Ruud Gullit zal de show samen met de Britse sportjournalist Reshmin Chowdhury presenteren.