De positie van Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer kwam deze week weer wat meer onder druk te staan door de uitschakeling in de Champions League. De Noor predikt vooral rust in de aanloop naar de belangrijke derby tegen Manchester City van zaterdag.

"In het voetbal is het belangrijk dat je niet na elke nederlaag in paniek raakt, want je kunt nu eenmaal niet elke wedstrijd winnen", zei Solskjaer vrijdag op zijn persconferentie.

"Sommige nederlagen hebben meer gevolgen en doen meer pijn dan andere, maar we zijn vrij goed in het omgaan met tegenslagen. Het is de realiteit dat we uit de Champions League liggen, nu moeten we weer verder."

United verloor dinsdag in zijn laatste groepsduel van het belangrijkste Europese clubtoernooi met 3-2 van RB Leipzig, waardoor de Duitsers zich samen met Paris Saint-Germain plaatsten voor de achtste finales van de Champions League.

De ploeg van Solskjaer verloor drie van zijn laatste vier Europese duels, waardoor er in Engelse media flink gespeculeerd wordt over een mogelijk ontslag van de manager. In de Premier League doet de twintigvoudig kampioen het de laatste weken wel prima, met vier zeges op rij en negentien punten uit tien duels.

"Natuurlijk waren de spelers deze week teleurgesteld, maar ze willen zich ook graag revancheren en de volgende wedstrijd winnen", aldus Solskjaer. "En de derby tegen City is waarschijnlijk de beste wedstrijd om de teleurstelling weg te spoelen."

Guardiola: 'Solskjaer heeft mijn steun niet nodig'

City-manager Josep Guardiola zei op zijn eigen persconferentie dat Solskjaer zijn steun niet nodig heeft. "We krijgen niet voor niks zoveel betaald", grapte de Spanjaard, om vervolgens serieus antwoord te geven op de vraag.

"Solskjaer is sterk genoeg. Bovendien weet hij ook hoe het werkt in het voetbal: als je wint, ben je als manager een genie en als je verliest, moet je worden ontslagen. Zo gaat het bij United en alle andere clubs in de wereld."

De laatste twee derby's van Manchester werden gewonnen door United, in januari in de League Cup (0-1) en in maart in de Premier League (2-0). De wedstrijd op Old Trafford begint zaterdag om 18.30 uur Nederlandse tijd.

Josep Guardiola (rechts) en Ole Gunnar Solskjaer bij de vorige derby van Manchester. (Foto: Pro Shots)

