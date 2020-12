AZ kan voorlopig geen beroep doen op Bruno Martins Indi. De verdediger liep donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Rijeka (2-1-verlies) een hoofdblessure op.

De 28-jarige Martins Indi moest in Kroatië, waar AZ werd uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League, al na achttien minuten naar de kant. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de linkspoot schade heeft opgelopen aan zijn jukbeen.

"We zijn Bruno waarschijnlijk langer kwijt. Dat vind ik wel vervelend", zei interim-trainer Pascal Jansen vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel met FC Twente van zondag. "Gelukkig hebben we een brede selectie. We hebben andere jongens die het kunnen invullen."

Martins Indi moest de wedstrijd in Enschede sowieso al missen door zijn rode kaart van afgelopen zondag tegen FC Groningen (1-2-verlies). Hij is voor één competitiewedstrijd geschorst. Ook Fredrik Midtsjø doet tegen FC Twente niet mee vanwege een schorsing.

AZ werd donderdag uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. (Foto Pro Shots)

AZ kreeg al zes keer rood

Tegen Rijeka kreeg Jesper Karlsson ook een rode kaart. Dat was al de zesde voor een AZ-speler dit seizoen. De Alkmaarders pakten in totaal al 37 kaarten. "Dat is AZ-onwaardig. Dat zal de komende tijd de nodige aandacht krijgen, want dit past niet bij AZ en bij onze ploeg. Dit moeten we zo snel mogelijk uitbannen", aldus Jansen.

"De feiten liegen niet en het is ook niet iets van gisteren. Als je zo veel kaarten oploopt, speelt dat al langer. Het moet uit ons systeem. En dus is het onze taak om te zorgen dat de dingen in het veld wel gaan zoals wij dat willen, zodat je uit dat soort situaties blijft."

FC Twente-AZ begint zondag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

