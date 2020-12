Richard Ledezma komt dit seizoen niet meer in actie. De middenvelder van PSV heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd.

De twintigjarige Ledezma verstapte zich donderdag in de openingsfase van het Europa League-duel met Omonia Nicosia (4-0) en ging per brancard van het veld. Hij werd vervangen door Adrian Fein.

PSV meldt vrijdag dat na onderzoek is gebleken dat de Amerikaan een zware knieblessure heeft opgelopen. Ledezma zal maandenlang moeten revalideren.

Ledezma, die zijn wedstrijden vooral in Jong PSV speelt, kwam dit seizoen zes keer in actie voor de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Tegen Omonia Nicosia maakte hij zijn basisdebuut in de Europa League. In de Eredivisie was hij goed voor één assist.

"Ongelooflijk jammer voor hem, en we hopen dat zijn revalidatie goed verloopt. Hij was heel gemotiveerd en is een speler die we er ontzettend graag bij hebben", aldus PSV-coach Roger Schmidt, geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

