Pierre Webó is dankbaar voor alle steun die hij heeft ontvangen naar aanleiding van het racisme-incident van dinsdag bij Paris Saint-Germain-Istanbul Basaksehir. De assistent-coach van de Turkse club hoopt dat de gebeurtenissen voor verandering zorgen.

De wedstrijd in Parijs werd gestaakt toen Webó door de Roemeense vierde official zou zijn aangeduid als "ala negru" ('die zwarte man' in het Roemeens). Na veel tumult wilden de spelers van Basaksehir en PSG niet verder spelen en werd het duel een dag later met andere arbitrage uitgespeeld.

"Wat de official zei, was alles wat je zag en hoorde op tv. Als licentiehouder heeft hij de normen en waarden van de UEFA overtreden, vind ik", zei Webó donderdag bij terugkomst op het vliegveld in Istanboel.

"Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft, onder anderen de voorzitter van de club. Die dag is een ijkpunt. Mijn grootste dank gaat uit naar president Recep Tayyip Erdogan, die een van de eersten was die me steunde in deze moeilijke situatie."

De 38-jarige Webó kreeg ook steun van de PSG-spelers, die meegingen in het besluit om de wedstrijd te staken. Voorafgaand aan het restant van woensdag droegen spelers van beide ploegen met de tekst 'No to racism' en na de wedstrijd kreeg hij een shirt van PSG.

Er loopt nog een onderzoek van de UEFA, die in kaart wil brengen wat er dinsdag exact is voorgevallen.