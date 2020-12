Ajax, PSV, Feyenoord en AZ hebben Nederland in de eerste helft van het seizoen 6,800 punten bezorgd op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Zeven landen pakten meer punten in de groepsfase van de Champions League en Europa League.

Met 14,500 punten zijn de Engelse clubs vooralsnog het succesvolst. Ook Spanje (13,928), Duitsland (13,500), Italië (13,142), Portugal (8,400), Schotland (7,250) en Israël (7,000) pakten meer punten dan Nederland. De Nederlandse clubs blijven onder andere Frankrijk (6,750) voor.

Nederland is bezig aan een flinke opmars op de coëfficiëntenlijst, waar de punten van dit seizoen en de vorige vier seizoenen bij elkaar worden opgeteld. Ons land is inmiddels opgeklommen naar de achtste positie. Een plek in de top tien is goed voor een of meer Champions League-tickets.

Er wordt een voorsprong van 0,5 punt verdedigd ten opzichte van nummer negen België, terwijl de achterstand op nummer zeven Rusland met 1,582 punten nog flink is. Met Ajax en PSV heeft Nederland nog wel twee ijzers in het vuur, tegenover één van Rusland (FC Krasnodar). De Belgen hebben ook nog twee clubs in Europa.

Zoals vaker in de laatste jaren zijn Spanje (zeven clubs), Engeland (ook zeven), Italië en Duitsland (allebei zes) na de winter ruimschoots het best vertegenwoordigd in Europa. Portugal (drie) is het enige andere land dat meer troeven heeft dan Nederland.

De Portugezen zijn de nummer zes op de coëfficiëntenranking. Een plek in de top zes geeft recht op een of meer Champions League-tickets. Voor Nederland is die positie echter nog ver weg.

Top 10 UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 92,283 (7)

2. Engeland - 90,712 (7)

3. Italië - 72,295 (6)

4. Duitsland - 71,856 (6)

5. Frankrijk - 54,915 (2)

6. Portugal - 47,349 (3)

7. Rusland - 38,382 (1)

8. Nederland - 36,800 (2)

9. België - 36,300 (2)

10. Oostenrijk - 35,825 (2)

Tussen haakjes het aantal clubs dat nog actief is in Europa.