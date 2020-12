Teun Koopmeiners vindt dat AZ de uitschakeling in de Europa League aan zichzelf te wijten heeft. De aanvoerder van de Alkmaarders zoekt niet naar excuses na de desastreuze 2-1-nederlaag van donderdag bij HNK Rijeka.

Door het verrassende ontslag van trainer Arne Slot beleeft AZ een hectische week. "Maar daar hebben we maandag al een streep onder kunnen zetten. Vanaf dinsdag focusten we op deze wedstrijd. We kunnen ons er dus niet achter verschuilen", zei Koopmeiners tegen FOX Sports.

"Dit komt heel hard aan. In de eerste helft deden we het goed en hadden we het onder controle. We hoopten door te drukken, maar dat gebeurde niet. Nadat zij een goal maakten, werd het een race tegen de klok."

Na de snelle gelijkmaker van Owen Wijndal leek AZ alsnog op weg naar de laatste 32 in de Europa League, maar in het andere pouleduel kwam Real Sociedad op 1-1 bij Napoli en in de laatste minuut kreeg AZ zelf een tweede tegentreffer.

"Gelukkig viel de gelijkmaker snel, maar daarna konden we niet doordrukken", aldus Koopmeiners. "Die 2-1 maakte achteraf niet meer uit. We moesten vooruit, dan weet je dat er ruimtes kunnen komen. De klap was er al."

Naast AZ werd ook Feyenoord uitgeschakeld in de Europa League. Ajax en PSV zijn nog de enige Nederlandse troeven in het toernooi. De volgende wedstrijd van AZ is zondag, wanneer in Enschede tegen FC Twente wordt gespeeld.

