Joël Piroe is blij met de manier waarop hij zich donderdag liet zien bij PSV. De 21-jarige spits mocht starten in het Europa League-duel met Omonia Nicosia en maakte in de slotminuten twee doelpunten.

"Ik hoorde pas bij de wedstrijdbespreking dat ik zou spelen. De trainer had nog niets gezegd, dus het was afwachten. Ik dacht: nu moet ik het laten zien. Ik voelde extra energie", aldus Piroe tegen FOX Sports.

De aanvaller, die vorig jaar werd verhuurd aan Sparta Rotterdam, moet het normaal gesproken met invalbeurten doen bij PSV. Doordat de Eindhovenaren al zeker waren van een plek in de volgende ronde, mocht hij het tegen Nicosia vanaf het begin laten zien.

"Ik wil mezelf in het team knokken", aldus Piroe. "Concurrentie is alleen maar goed en ik heb vertrouwen in mezelf. Ik moet geduld hebben en erin groeien. Ik heb er vertrouwen in dat mijn tijd bij PSV nog gaat komen."

In de slotfase van de wedstrijd scoorde hij twee keer op aangeven van Adrian Fein. "Toen ik hem met de bal zag, maakte ik precies de loopactie zoals we ook altijd op de trainingen doen. Mijn avond is geslaagd."

De overwinning op Nicosia betekent dat PSV zich voor het eerst in negen jaar groepswinnaar mag noemen in de Europa League. De 24-voudig landskampioen hoort maandag bij de loting wie de tegenstander wordt in de knock-outfase.

