Robinho is donderdag ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van negen jaar wegens zijn rol in een groepsverkrachting. Het hof in Milaan acht hem schuldig aan de tenlastelegging en bevestigde het eerdere vonnis van de rechtbank in 2017.

De 100-voudig Braziliaans international kan de uitspraak nogmaals aanvechten in Italië. De groepsverkrachting gebeurde in 2013 in een nachtclub in Milaan, de stad waar Robinho destijds speelde voor AC Milan. Hij zou zich met vijf vrienden hebben vergrepen aan een destijds 22-jarige Albanese vrouw.

De 36-jarige heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. In 2009 werd Robinho al eens vrijgesproken van verkrachting toen hij voor Manchester City speelde.

De laatste officiële wedstrijd van Robinho, die voor Brazilië uitkwam op de WK's van 2006 en 2010, dateert van juli, toen hij het shirt van Istanbul Basaksehir droeg. Mede door de verkrachtingszaak zit hij nu zonder club.

Robinho's contract bij Santos werd opgeschort

In oktober leek Robinho te gaan spelen voor Santos, de club waar hij in 2002 zijn debuut maakte als prof. Hij tekende een contract voor slechts 230 euro per maand, maar dat werd opgeschort nadat tal van sponsors van Santos in opstand kwamen.

Eén sponsor trok zich terug en andere dreigden dat ook te doen, omdat ze het niet eens waren met de terugkeer van Robinho.

Robinho wilde met zijn komst Santos juist helpen tijdens de financieel zware tijden waarin de achtvoudig landskampioen verkeert.