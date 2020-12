Dick Advocaat vindt dat Feyenoord simpelweg te weinig heeft gebracht tegen Wolfsberger AC om kans te maken op overwintering in de Europa League. De trainer van de Rotterdammers stelt dat iedereen kritisch naar zichzelf moet kijken.

"We speelden niet tegen een geweldige ploeg, maar wel tegen een team dat keihard werkt en voor iedere bal vecht. Mijn elftal kan dat niet", zei een teleurgestelde Advocaat na de nederlaag in Oostenrijk in gesprek met FOX Sports. "Wij verloren niet van het spel van Wolfsberger, maar op basis van strijd."

Feyenoord had moeten winnen in Oostenrijk om voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 te overwinteren in Europa, maar daar kwamen de Rotterdammers geen moment bij in de buurt. Dejan Joveljic zette Wolfsberger na een half uur op voorsprong en Feyenoord was niet meer bij machte terug in de wedstrijd te komen.

"Het had niet zo hoeven lopen", baalde Advocaat. "We wilden allemaal graag een ronde verder en dat is niet gelukt. We moeten onszelf afvragen hoe dat kan. We dicteerden, maar creëerden te weinig kansen. En dat was niet de eerste keer."

Dick Advocaat vindt dat zijn ploeg te weinig strijd leverde in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

Advocaat houdt nog vertrouwen

Door nederlaag in Oostenrijk gaf Feyenoord een vervolg aan een moeizame periode. In de Eredivisie kwam de ploeg van Advocaat de laatste weken niet langs Heracles Almelo (0-0) en FC Utrecht (1-1) en in de Europa League werd al niet gewonnen van CSKA Moskou (0-0) en Dinamo Zagreb (0-2).

"Het zal de komende weken blijken of we dit om kunnen draaien, maar ik heb er nog wel vertrouwen in. Als ik dat vertrouwen niet meer heb, stop ik ermee. Maar dat is nu niet zo", zei Advocaat, die na dit seizoen hoe dan ook vertrekt bij Feyenoord.

"De spelers waren kwaad op elkaar in de kleedkamer en dat is goed. Ze moeten begrijpen dat het beter moet. Kwalitatief zijn we nog niet op het niveau dat we elke wedstrijd kunnen winnen, al zijn er niet veel ploegen die dat kunnen."

Feyenoord krijgt zondag al de kans op revanche. De ploeg van Advocaat speelt dan in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (aftrap 14.30 uur).