Interim-trainer Pascal Jansen heeft geen goed woord over voor de discipline van AZ na de uitschakeling in de Europa League. Mede door de zesde rode kaart van het seizoen verloren de Alkmaarders met 2-1 bij HNK Rijeka en liepen ze Europese overwintering mis.

Tien minuten voor tijd kreeg Jesper Karlsson een directe rode kaart voor een te hoog geheven been. AZ stond op dat moment op 1-1 tegen Rijeka en was op jacht naar de winnende 1-2, die de club naar de knock-outfase van de Europa League had geleid. In de blessuretijd bezegelde Rijeka het lot met de beslissende 2-1.

"Ik vind het uitermate vervelend", zei Jansen na afloop voor de camera van AZ TV. "Ik heb net ook in de kleedkamer aangegeven dat we uit dit soort situaties moeten blijven. Het is niet alleen deze wedstrijd, het is de zesde rode kaart die we oplopen. Dat is te bizar voor woorden."

"Dat zou kunnen duiden op het feit dat je een zeer ongedisciplineerde ploeg hebt", vervolgde Jansen. "We hebben een aantal jongens dat links en rechts snel aangebrand is omdat het niet geheel gaat zoals we dat graag zien. We moeten alleen voorkomen dat we in dit soort situaties komen. We hadden vandaag de elf man knetterhard nodig om die partij binnen te halen."

Verslagenheid bij de spelers van AZ na de 2-1 van HNK Rijeka. (Foto: ANP)

'Ontslag Slot is ingrijpend geweest'

Jansen vindt het ontslag van trainer Arne Slot vorige week een van de oorzaken van de Europese uitschakeling van AZ. "Het is moeilijk te ontkennen dat het niets met je heeft gedaan", stelde Jansen, die tot het einde van het seizoen de honneurs waarneemt in Alkmaar.

"Het is ingrijpend geweest waar de club voor heeft gekozen. Maar dat zijn dingen die buiten onze macht zijn, daarmee moet je dealen. Dan moet je het antwoord geven op het veld. Dat hebben we nu twee wedstrijden nagelaten", refereerde hij ook aan de verloren Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen (1-2).

De 47-jarige Jansen noemde de uitschakeling "hard en vervelend". "Je speelt wedstrijden om te winnen en dit was een heel belangrijke die we moesten winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Het mocht niet zo zijn. Dit was een moeizame wedstrijd van ons. We hebben iets te weinig afgedwongen."