Denzel Dumfries spreekt van een avond waarop vrijwel alles goed viel voor PSV, dat de groepsfase van de Europa League donderdag afsloot met een 4-0-overwinning op Omonia Nicosia. Doordat concurrent Granada op 0-0 bleef steken tegen PAOK gaan de Eindhovenaren als groepswinnaar door naar de knock-outfase.

"Alles ging zoals gewild. We domineerden, scoorden veel en pakken de eerste plaats. Ik denk dat we verdiend groepswinnaar zijn", aldus Dumfries, die zelf verantwoordelijk was voor de 2-0, na afloop tegen FOX Sports.

De rechtsback benutte op overtuigende wijze een strafschop en dat was pas zijn eerste in dienst van PSV. "Op de trainingen lukte het al aardig en daardoor kwam ik hoog op de lijst", vertelde hij.

Na zijn strafschop dolde Dumfries in het veld met Mohamed Ihattaren en met de al gewisselde Donyell Malen op de bank. "Ze wilden er wat druk op zetten bij me. Maar hij zat er goed in."

De rake strafschop van Denzel Dumfries. (Foto: Pro Shots)

'Het is een stijgende lijn'

Malen miste eerder dit seizoen wel vanaf 11 meter. "Denzel riep naar me: zo neem je een strafschop", vertelde hij na afloop met een glimlach. "Prachtig. Zoals ik het ook mooi vind dat Joël Piroe twee keer scoorde."

Malen zelf maakte in de eerste helft de 1-0 tegen de nummer zes van de Cypriotische competitie door een voorzet van Philipp Max binnen te werken. "Dat is iets waar ik veel op train. Ik moet beweeglijk zijn voor het doel bij voorzetten. Zo kan ik toch gevaarlijk zijn, ook al ben ik niet de grootste en dat blijkt."

Net als Dumfries was Malen over vrijwel alles tevreden. "Het is duidelijk dat we steeds beter worden. Een paar weken geleden stonden we er nog heel slecht voor in de Europa League en nu gaan we door als groepswinnaar. Het is een stijgende lijn."

Door de groepswinst zit PSV maandag in pot 1 bij de loting voor de zestiende finales van de Europa League. De ploeg van trainer Roger Schmidt kan daardoor niet gekoppeld worden aan de meeste sterke clubs.