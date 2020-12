Feyenoord is donderdag uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Dick Advocaat had het laatste pouleduel met Wolfsberger AC moeten winnen, maar ging in Oostenrijk met 1-0 onderuit.

Feyenoord maakte de hele wedstrijd een machteloze indruk en creëerde nauwelijks kansen. Wolfsberger sloeg na een half uur spelen toe via Dejan Joveljic en bleef daarna eenvoudig overeind tegen de zwakke Rotterdammers.

Met vijf punten uit zes wedstrijden eindigt Feyenoord als derde in groep K. Alleen de thuiswedstrijd tegen CSKA Moskou (3-1) werd gewonnen. Dinamo Zagreb en Wolfsberger mogen na de winter verder in Europa.

Het verlies tegen de nummer zeven van Oostenrijk lijkt voor Advocaat zijn laatste Europese wedstrijd te zijn geweest in clubverband. De 73-jarige trainer vertrekt aan het eind van het seizoen en zal vermoedelijk opgevolgd worden door Arne Slot.

Eerder op avond strandde ook AZ in de groepsfase van de Europa League. Met Ajax en PSV zijn er na de winter nog twee Nederlandse clubs actief in het tweede Europese bekertoernooi.

Dejan Joveljic maakte met een kopbal van dichtbij het enige doelpunt van de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Toornstra mist schaarse kans voor Feyenoord

Feyenoord straalde in het Wörthersee Stadion slechts bij vlagen uit te vechten voor zijn laatste kans. Jens Toornstra kreeg halverwege de eerste helft een van de spaarzame kansen, maar schoot via de vingertoppen van doelman Alexander Kofler naast.

De thuisploeg sloeg bij de eerste grote kans wel toe. Orkun Kökçü liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Matthäus Taferner, die Dejan Joveljic in staat stelde om van dichtbij raak te koppen.

Een fout van Marcos Senesi had de schade voor Feyenoord voor de pauze nog groter kunnen maken. Het rollertje van Dario Vizinger op het slechte veld was echter een makkelijke prooi voor Nick Marsman.

Dick Advocaat baant weg na zijn waarschijnlijk laatste Europese wedstrijd als clubcoach. (Foto: ANP)

Feyenoord kan ook na rust geen vuist maken

Ook in de tweede helft hanteerde het in de Eredivisie nog ongeslagen Feyenoord een veel te laag tempo om Wolfsberger in de problemen te brengen. Advocaat deed twintig minuten voor tijd een ultieme poging om het tij nog te keren met het inbrengen van aanvaller Luis Sinisterra, die zijn rentree maakte nadat hij in februari een zware knieblessure opliep.

Aan het spelbeeld veranderde er echter weinig, al kreeg Sinisterra met een volley nog een kansje op de gelijkmaker. Aan de andere kant verzuimde Michael Liendl, die in de door Wolfsberger met 1-4 gewonnen uitwedstrijd een hattrick maakte, om de avond voor Feyenoord nog pijnlijker te maken.

Voor Feyenoord komt er door het verlies een vervolg aan een dramatische uitreeks in Europa. De laatste overwinning op vreemde bodem in een Europees hoofdtoernooi dateert van 11 december 2014, toen Standard Luik met 0-3 werd verslagen.

