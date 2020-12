Trainer Peter Bosz heeft zich donderdagavond met Bayer Leverkusen verzekerd van groepswinst in de Europa League. De Duitsers wonnen met liefst 4-0 van directe concurrent Slavia Praag.

Leon Bailey opende in de achtste minuut de score in de BayArena door van dichtbij binnen te werken na een voorzet van Karim Bellarabi. De 23-jarige Jamaicaan maakte er na ruim een half uur ook 2-0 van door een bijna niet te missen rebound te benutten.

Een kwartier na rust gooide Moussa Diaby, die halverwege het veld in was gekomen voor doelpuntenmaker Bailey, het duel in het slot. Na een fraaie steekpass van Daley Sinkgraven kon de aanvaller vanaf de zijkant raak schieten. Bellarabi zorgde in blessuretijd voor het slotakkoord.

Voor deze laatste speelronde waren Leverkusen en Slavia Praag met twaalf punten uit vijf wedstrijden al zeker van overwintering, dus het duel ging volledig om de winst van groep C. Sinkgraven stond aan de aftrap en deed 62 minuten mee in Leverkusen.

De andere wedstrijd in de poule tussen Hapoel Be'er Sheva en OGC Nice ging om des keizers baard en werd met 1-0 gewonnen door de ploeg uit Israël.

Bayer Leverkusen won overtuigend van Slavia Praag en stelde groepswinst veilig. (Foto: Pro Shots)

Young Boys overwintert na bizarre slotfase

In groep A voegde Young Boys zich bij de laatste 32 ploegen na een krankzinnig slot tegen CFR 1907 Cluj (2-1). De bezoekers uit Roemenië stevenden door een late treffer af op de zege en overwintering, maar de wedstrijd duurde voor Cluj net wat te lang.

Het Young Boys van oud-Ajacied Miralem Sulejmani kwam in de laatste minuut met een man meer te staan door een rode kaart van Cristian Balgradean, waarna de Zwitsers binnen vier minuten twee keer scoorden. Diep in blessuretijd kreeg zowel Young Boys als Cluj nog een rode kaart.

In groep B plaatste Molde FK zich voor de knock-outfase dankzij een 2-2-gelijkspel bij Rapid Wien. Arsenal was al zeker van overwintering en de groepswinst. 'The Gunners' sloten de uitstekende groepsfase in stijl af door de uitwedstrijd tegen het puntloze Dundalk met 2-4 te winnen.

