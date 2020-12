PSV gaat als groepswinnaar verder naar de knock-outfase van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen donderdag in het Philips Stadion de laatste groepswedstrijd met 4-0 van Omonia Nicosia, terwijl concurrent Granada punten verspeelde.

Door een goal van Donyell Malen leidde PSV halverwege met 1-0 tegen Omonia en Denzel Dumfries maakte er in de tweede helft vanaf de strafschopstip 2-0 van. Joël Piroe tekende vlak voor tijd met twee goals voor de 4-0-eindstand.

Voorafgaand aan de laatste speelronde ging Granada nog aan kop in groep E met een punt voorsprong op PSV, maar de Spanjaarden kwamen op bezoek bij PAOK niet verder dan 0-0. PSV sloot daardoor alsnog af als nummer één, waardoor de Eredivisionist maandag in pot 1 zit bij de loting voor de zestiende finales. De ploeg van Roger Schmidt kan, net als Ajax, de meeste sterke ploegen niet treffen.

AZ werd donderdag uitgeschakeld in de groepsfase door een 2-1-nederlaag bij Rijeka, terwijl Feyenoord donderdagavond moet winnen bij Wolfsberger AC om als derde Nederlandse club Europees te overwinteren.

PSV wist al dat het voor het eerst sinds het seizoen 2015/2016 zal overwinteren in Europa en dus stond er geen echte spanning op het duel met Omonia. Schmidt besloot Mario Götze rust te geven. De Duitser zal niet eens bij de selectie en Jordan Teze, Olivier Boscagli, Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo begonnen op de bank. Richard Ledezma en Joël Piroe mochten wel starten en voor laatstgenoemde was het zelfs zijn eerste basisplaats in de hoofdmacht.