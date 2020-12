PSV gaat als groepswinnaar verder naar de knock-outfase van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen donderdag in het Philips Stadion de laatste groepswedstrijd met 4-0 van Omonia Nicosia, terwijl concurrent Granada punten verspeelde.

Door een goal van Donyell Malen leidde PSV halverwege met 1-0 tegen Omonia en Denzel Dumfries maakte er in de tweede helft vanaf de strafschopstip 2-0 van. Joël Piroe tekende vlak voor tijd met twee goals voor de 4-0-eindstand. Overigens misten de bezoekers bij een 2-0-stand een strafschop.

Voorafgaand aan de laatste speelronde ging Granada nog aan kop in groep E met een punt voorsprong op PSV, maar de Spanjaarden kwamen op bezoek bij PAOK niet verder dan 0-0. PSV sloot daardoor alsnog af als nummer één, waardoor de Eredivisionist maandag in pot 1 zit bij de loting voor de zestiende finales. De ploeg van Roger Schmidt kan, net als Ajax, de meeste sterke ploegen niet treffen.

AZ werd donderdag uitgeschakeld in de groepsfase door een 2-1-nederlaag bij Rijeka, terwijl Feyenoord donderdagavond moet winnen bij Wolfsberger AC om als derde Nederlandse club Europees te overwinteren.

Denzel Dumfries schiet de strafschop overtuigend binnen. (Foto: Pro Shots)

Schmidt laat Götze buiten de selectie

PSV wist al dat het voor het eerst sinds het seizoen 2015/2016 zal overwinteren in Europa en dus stond er geen echte spanning op het duel met Omonia. Schmidt besloot Mario Götze rust te geven. De Duitser zat niet eens bij de selectie en Jordan Teze, Olivier Boscagli, Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo begonnen op de bank. Richard Ledezma en Joël Piroe mochten wel starten en voor laatstgenoemde was het zelfs zijn eerste basisplaats in de hoofdmacht.

Ook in een gelegenheidsopstelling was PSV veel sterker dan de huidige nummer zes van de Cypriotische competitie en dat resulteerde in de 36e minuut in de openingstreffer. Mohamed Ihattaren stuurde Max richting de achterlijn en de Duitser vond de voet van Donyell Malen, die 1-0 binnentikte en dat was ook de ruststand.

PSV kreeg voor rust nog wel een tegenvaller te verwerken en dat was het uitvallen van Ledezma. De Amerikaans international verstapte zich na een kwartier en ging per brancard van het veld. Hij werd vervangen door Adrian Fein.

Joël Piroe scoorde in de slotfase twee keer. (Foto: Pro Shots)

Gómez schiet strafschop naast

In de tweede helft duurde het tot de 63e minuut tot PSV weer scoorde. De bal ging op de stip na een overtreding van invaller Jan Lecjaks op Dumfries en de captain nam de strafschop zelf. Hij schoot overtuigend raak (2-0). Zeven minuten later kreeg ook Omonia een strafschop vanwege hands van Nick Viergever, maar dat had geen gevolgen. De penalty van Jordi Gómez ging royaal naast.

Zo werd het niet meer spannend en in de slotfase kon PSV verder uitlopen met Piroe, die vorig seizoen werd verhuurd aan Sparta, als de gevierde man.

In de eerste minuut van de extra tijd klopte hij Omonia-keeper Fabiano met een verrassend schot in de korte hoek (3-0). Twee minuten later bepaalde de 21-jarige spits de eindstand op 4-0, waardoor PSV de groepsfase met klinkende cijfers afsloot.