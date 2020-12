AZ is er niet in geslaagd de knock-outfase van de Europa League te bereiken. De Alkmaarders verloren donderdag in blessuretijd met 2-1 van het al uitgeschakelde Rijeka en zagen concurrent Real Sociedad een punt pakken tegen Napoli: 1-1.

Tijdens de zenuwslopende ontknoping in groep F leek het kwartje voor AZ lange tijd juist de goede kant op te vallen. De ploeg van trainer Pascal Jansen stond bij het ingaan van de blessuretijd nog met 1-1 gelijk in Kroatië, terwijl Sociedad in Napels op een nederlaag afstevende: 1-0.

De gelijkmaker van Real Sociedad in de 92e minuut bleek vervolgens al fataal voor de nummer acht van de Eredivisie, waarna Rijeka via een doelpunt van Ivan Tomecak de definitieve genadeklap uitdeelde.

Met acht punten uit zes wedstrijden eindigt AZ als derde in de groep. Daarmee ziet de ploeg een einde komen aan een Europees avontuur dat eind augustus begon in de voorronde van de Champions League. Napoli (elf punten) en Sociedad (negen punten) gaan naar de knock-outfase.

AZ kende een zeer onrustige aanloop naar het belangrijke laatste groepsduel. Zaterdag werd trainer Arne Slot plotseling ontslagen wegens het voeren van gesprekken met Feyenoord. Jansen werd naar voren geschoven als opvolger en debuteerde zondag met een thuisnederlaag tegen FC Groningen.

Albert Gudmundsson miste een enorme kans om AZ op gelijke hoogte te zetten. (Foto: ANP)

AZ ziet Bruno Martins vroeg uitvallen

AZ trof met de nummer vier van Kroatië een ploeg die al geen kans meer had op overwintering, maar vastbesloten was de sportieve plicht te vervullen. De Kroaten gaven AZ weinig ruimte om het geliefde combinatiespel op de mat te leggen en bleven, ondanks een overwicht van de bezoekers, lange tijd zonder grote problemen overeind.

Tegenvaller voor AZ was het geblesseerd uitvallen van verdediger Bruno Martins Indi, al stonden daar nog voor rust twee flinke meevallers tegenover. Eerst werd een doelpunt van Rijeka afgekeurd wegens buitenspel, niet veel later kreeg concurrent Real Sociedad in Napels een doelpunt om de oren.

Vroeg in de tweede helft kreeg AZ wel een dreun te verwerken toen Luka Menalo Rijeka op voorsprong zette, na matig ingrijpen van rechtsback Yukinari Sugawara. Een levensgrote kans om snel orde op zaken te stellen was aan Albert Gudmundsson niet besteed.

Myron Boadu stuit op Rijeka-doelman Ivan Nevistic. (Foto: ANP)

Rode kaart Karlsson en late tegengoal nekken AZ

De gelijkmaker kwam er in de 57e minuut alsnog. Calvin Stengs legde de bal breed op Owen Wijndal, die met een diagonaal schot de mistastende doelman Ivan Nevistic verraste.

In de wetenschap dat bij nog een doelpunt overwintering een feit zou zijn, ging AZ op zoek naar de winnende, maar de grootste kansen waren voor het vrijuit spelende Rijeka. Een rode kaart voor Jesper Karlsson, die tien minuten voor tijd zwaar werd bestraft voor een hoog geheven been, maakte de situatie voor de Alkmaarders nog penibeler.

Vervolgens ging met het scheiden van de markt alles mis voor de Alkmaarders. Luttele seconden nadat Sociedad in Napels op 1-1 was gekomen, schoot Tomecak in Stadion Rujevica in Rijeka het laatste beetje hoop van AZ aan diggelen.

