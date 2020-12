Feyenoord begint donderdagavond aan de beslissende Europa League-wedstrijd tegen Wolfsberger zoals verwacht met Steven Berghuis in de basis. Ook de herstelde Bryan Linssen staat in Oostenrijk aan de aftrap.

Berghuis begon in het competitieduel met Heracles Almelo (0-0) nog uit voorzorg op de bank. De aanvoerder neemt in het Wörthersee Stadion de plaats rechts voorin weer over van João Carlos Teixeira, die zondag nog in de basis stond.

Linssen viel vorig week in het Europa League-duel met Dinamo Zagreb uit met een bovenbeenblessure en ontbrak daarom zondag tegen Heracles. Hij krijgt voorin het gezelschap van Nicolai Jørgensen. Luciano Narsingh begint daarom op de bank.

Achterin keert Lutsharel Geertruida terug in de basis. Hij krijgt als rechtsback de voorkeur boven Bart Nieuwskoop.

Feyenoord moet winnen voor overwintering

Feyenoord heeft overwintering in de Europa League in eigen hand, maar moet de uitwedstrijd tegen Wolfsberger dan wel winnen. De Oostenrijkers hebben in eigen huis aan een puntje genoeg. Dinamo Zagreb is als groepswinnaar al zeker van de volgende ronde.

Feyenoord beleeft slechte herinneringen aan de heenwedstrijd tegen Wolfsberger. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor kreeg eind oktober in De Kuip drie penalty's tegen en verloor mede daardoor met 1-4.

De zesde en laatste groepswedstrijd van Feyenoord begint om 21.00 uur. Scheidsrechter is de Pool Szymon Marciniak.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Diemers, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Jørgensen, Linssen.

Opstelling Wolfsberger: Kolfer; Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer; Taferner, Leitgeb, Liendl, Sprangler; Joveljic, Vizinger.