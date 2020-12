Ajax Vrouwen heeft donderdag de heenwedstrijd in de eerste ronde van de Champions League verloren van Bayern München. Het werd 1-3 op De Toekomst, waardoor de kans groot is dat de Amsterdamse club wordt uitgeschakeld.

Halverwege was het nog 0-0, waarna in de tweede helft liefst vier goals vielen. Eerst werkte Ajax-verdediger Kay-Lee de Sanders de bal ongelukkig in eigen doel en Sydney Lohmann maakte de 0-2 voor de koploper van de Bundesliga. Via Jonna van de Velde deed Ajax elf minuten voor tijd iets terug en Marina Hegering bepaalde namens Bayern de eindstand op 1-3.

Volgende week woensdag is de return in München en dan heeft Ajax een klein wonder nodig om alsnog de achtste finales van het miljoenenbal te bereiken.

PSV, de andere Nederlandse club in de Champions League, verloor woensdag al het heenduel met FC Barcelona met 1-4, mede door een goal van Lieke Martens. Woensdag is de return in Barcelona. Door de twee nederlagen is de kans groot dat de Champions League na de winterstop verder gaat zonder Nederlandse clubs.

Het was al duidelijk dat de Nederlandse clubs zwaar geloot hadden, want FC Barcelona haalde in 2019 nog de finale en Bayern gaat ongeslagen aan kop in de Bundesliga. Bayern heeft met Lineth Beerensteyn een Oranje-international onder contract en zij speelde als spits negentig minuten op De Toekomst. Bij Ajax begonnen de Nederlandse internationals Lize Kop, Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova.

Een duel tussen Oranje-internationals Lineth Beerensteyn en Stefanie van der Gragt. (Foto: Pro Shots)

Beerensteyn speelt negentig minuten bij Bayern

Voor rust was Bayern donderdag al sterker dan Ajax, maar de ploeg van trainer Danny Schenkel hield stand. Keeper Kop verrichte na 21 minuten een goede redding op een inzet van Hegering.

Na rust werd het kwaliteitsverschil wel omgezet in goals. In de 57e minuut was het voor het eerst raak voor Bayern, al kreeg het daarbij hulp van Ajax. Lea Schüller tikte de bal langs Kop en tegen Ajax-verdediger De Sanders aan en die maakte zo een eigen doelpunt (0-1). Twaalf minuten later was het 0-2. Lohmann schoot in de hoek en liet Kop kansloos.

Elf minuten voor tijd verkleinde Van de Velde de achterstand met een fraaie goal. Op de rand van het strafschopgebied kreeg de verdediger van Ajax de bal voor de voeten en met een boogbal die eindigde in de hoek werd het 1-2. Zo mocht Ajax weer hopen, maar het werd nog 1-3. Invaller Laudehr tikte in de 86e minuut binnen, waardoor Ajax volgende week in de return in München voor een loodzware opgave staat.

Teleurstelling bij Kay-lee de Sanders. (Foto: Pro Shots)