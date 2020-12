Ajax en PSV zitten maandag bij de loting voor de knock-outfase van de Europa League in pot 1. De Amsterdammers en de Eindhovenaren kunnen daardoor in de zestiende finales niet gekoppeld worden aan topclubs als AS Roma, Arsenal, Napoli, Manchester United en Tottenham Hotspur.

In pot 1 zitten de twaalf groepswinnaars van de Europa League, waaronder PSV dat donderdag met 4-0 won van Omonia Nicosia en Granada van de eerste plaats stootte in groep E. De pot wordt aangevuld met de vier beste nummers drie uit de Champions League en daarbij zit Ajax, dat in groep D achter Liverpool en Atalanta eindigde.

Pot 2 bestaat uit de twaalf clubs die tweede werden in hun Europa League-groep en de slechtste vier nummers drie uit de Champions League.

Dat betekent niet dat Ajax en PSV alleen maar aan mindere clubs gekoppeld kunnen worden, want ook Benfica, verliezend finalist in 2013 en 2014, en Real Sociedad, de nummer twee van La Liga, zitten in pot 2.

Potindeling loting zestiende finales EL Pot 1: Ajax, PSV, Arsenal, Club Brugge, Dinamo Zagreb, 1899 Hoffenheim, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Villarreal, AS Roma, Bayer Leverkusen, Rangers FC, Napoli, Leicester City, AC Milan, Tottenham Hotspur

Pot 2: Rode Ster Belgrado, Dinamo Kiev, Krasnodar, Olympiacos, Red Bull Salzburg, Young Boys, Molde FK, Slavia Praag, Benfica, Granada, Real Sociedad, Sporting Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Antwerp FC, Wolfsberger AC

Zestiende finales worden in februari afgewerkt

De loting voor de zestiende finales van de Europa League begint maandag om 13.00 uur en een uur eerder wordt geloot voor de achtste finales van de Champions League.

De zestiende finales van de Europa League worden gespeeld op 18 en 25 februari. Vorig seizoen was dit het eindstation voor Ajax en AZ, de Nederlandse clubs die toen het verst kwamen in Europa. De finale van de Europa League is op 26 mei in Gdansk.

Ook bij de Champions League is de potindeling voor de loting al bekend. De achtste finales van het miljoenenbal zijn verspreid over acht speeldagen: 16, 17, 23 en 24 februari en 9, 10, 16 en 17 maart.