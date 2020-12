Napoli-Real Sociedad ·

35' GOAL Napoli! 1-0



Goed nieuws voor AZ vanuit Napels, waar Napoli via Piotr Zielinski op voorsprong komt tegen Real Sociedad. De Pool rost op fraaie wijze een afvallende bal in de bovenhoek en is daarmee verantwoordelijk voor het eerste doelpunt in het Stadio Diego Armando Maradona sinds de naamswisseling. Bij deze tussenstand in Italië heeft AZ genoeg aan een gelijkspel in Kroatië om als tweede te eindigen in de groep.