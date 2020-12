Antoine Griezmann heeft per direct zijn sponsorcontract met Huawei opgezegd. De aanvaller van FC Barcelona en de Franse nationale ploeg reageert daarmee op berichten dat de Chinese telecomgigant betrokken zou zijn bij het volgen en controleren van Oeigoeren, een islamitische minderheidsgroep die in China zwaar wordt onderdrukt.

"Naar aanleiding van de sterke vermoedens dat Huawei heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een 'Oeigoerenalarm' door middel van gezichtsherkenningssoftware, beëindig ik onmiddellijk mijn samenwerking met het bedrijf", liet Griezmann donderdag weten.

De 29-jarige spits vervulde een prominente rol in een omvangrijke advertentiecampagne voor het bedrijf in Frankrijk. Hij was sinds 2017 aan het concern verbonden.

De Amerikaanse krant The Washington Post onthulde eerder deze week dat Huawei met een ander Chinees techbedrijf testen heeft gedaan met software voor camerasystemen die gezichten kon herkennen van Oeigoeren.

Daarbij zou dan een automatisch alarmsignaal worden verstuurd naar Chinese veiligheidsdiensten. Als een gezicht werd herkend met kenmerken van de Oeigoerse gemeenschap kon een 'Oeigoerenalarm' afgaan. De politie zou dan in actie kunnen komen.

Een Huawei-woordvoerder zei tegen de krant dat het "simpelweg om een test" ging en dat de software niet in de praktijk gebruikt werd.