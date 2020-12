Joël Piroe maakt donderdagavond zijn basisdebuut bij PSV in de Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia. Ook Richard Ledezma, Mohamed Ihattaren, Timo Baumgartl, Nick Viergever en Jorrit Hendrix staan in de basis in het Philips Stadion.

De 21-jarige Piroe, die vorig siezoen op huurbasis bij Sparta speelde, scoorde zondag al als invaller in de Eredivisie-wedstrijd tegen Heerenveen. Tegen Omonia vormt hij de voorhoede met Donyell Malen en daarachter spelen Ledezma en Ihattaren.

Hendrix en Pablo Rosario vormen het defensieve blok op het middenveld en achterin starten Denzel Dumfries, Baumgartl, Viergever en Philipp Max.

Het vaste centrale verdedigingsduo Jordan Teze en Olivier Boscagli zit op de bank en ook Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo kijken toe vanuit de dug-out. Mario Götze krijgt rust en zit helemaal niet bij de selectie.

PSV mag nog hopen op groepswinst

PSV tegen Omonia begint donderdag om 18.55 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter Kevin Clancy. Trainer Roger Schmidt had al aangegeven veel wijzigingen door te voeren tegen de Cypriotische club.

PSV is al zeker van een plek in de knock-outfase, al kan het tegen Omonia nog de eerste plaats pakken in groep E. De Eindhovenaren moeten dan winnen, terwijl Granada geen zege mag boeken op bezoek bij PAOK.

Als PSV eerste wordt zit de club maandag in pot 1 bij de loting voor de zestiende finales van de Europa League en kan het niet gekoppeld worden aan de meeste sterke clubs.

Osptelling PSV: Mvogo; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Max; Rosario, Hendrix, Ihattaren, Ledezma; Malen en Piroe