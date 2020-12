AZ begint donderdagavond zonder Dani de Wit aan het cruciale Europa League-duel met HNK Rijeka. De middenvelder is niet fit genoeg om aan de aftrap te staan in Kroatië.

De Wit viel afgelopen zondag in de slotfase van de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-2-verlies) geblesseerd uit. De kwetsuur van de oud-Ajacied is niet ernstig, maar hij kan niet starten tegen Rijeka en zit op de bank.

Door de reserverol van De Wit staat Albert Gudmundsson in de basis. Interim-trainer Pascal Jansen, die door het plotselinge ontslag van Arne Slot de rest van het seizoen voor de groep staat, bracht verder geen wijzigingen in zijn basiselftal aan ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Groningen.

Bij Rijeka is er een basisplaats voor Robert Muric. De 24-jarige Kroaat speelde in het seizoen 2015/2016 twee competitiewedstrijden voor Ajax. Na een avontuur bij het Portugese Braga keerde Muric begin 2019 bij Rijeka terug in Kroatië.

AZ bij zege en mogelijk bij remise geplaatst

AZ is bij een overwinning op Rijeka geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. Een gelijkspel kan ook genoeg zijn voor de Alkmaarders, maar dan moet Napoli wel thuis van Real Sociedad winnen.

De wedstrijd tussen Rijeka en AZ begint om 18.55 uur. De ploeg uit Kroatië, die in de eerste ontmoeting met 4-1 verloor in Alkmaar, pakte in de eerste vijf groepsduels slechts één punt.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Karlsson.

Opstelling HNK Rijeka: Nevistic; Tomecak, Capan, Galovic, Smolcic, Stefulj; Andrijasevic, Halilovic, Loncar; Muric, Menalo.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Europa League