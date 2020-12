Erwin van de Looi vindt dat Jong Oranje in een mooie poule is beland bij de loting voor het EK voor spelers onder 21 jaar. Nederland werd donderdag gekoppeld aan Duitsland, Roemenië en gastland Hongarije.

Vooral naar de wedstrijd tegen Jong Duitsland kijkt Van de Looi reikhalzend uit. "Het is een klassieker, dus dat is voor iedereen leuk", zegt hij op de website van de KNVB. "De Duitse ploeg kennen we goed. Ik heb er echt zin in."

De andere tegenstanders heeft de 48-jarige trainer wat minder goed op de radar. "Het is altijd mooi om tegen het gastland te spelen", doelt hij op Hongarije. "Roemenië is onbekend bij ons, dus daar moeten we ons nog even goed in verdiepen."

Voor Jong Oranje begint het toernooi op 24 maart 2021 met een wedstrijd tegen Roemenië. Daarna volgen de groepsduels met Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart).

'We zijn ambitieus, maar niet arrogant'

Alleen de nummer een en twee van de poule mogen naar de knock-outfase. Die laatste fase van het toernooi begint op 31 mei en wordt op 6 juni afgesloten met de finale in Slovenië, dat het toernooi samen met Hongarije organiseert.

"Ons doel is natuurlijk om in de zomer terug te komen, al bekijken we het van wedstrijd tot wedstrijd. Als je meedoet aan een toernooi wil je natuurlijk winnen, maar laten we niet arrogant doen. We zijn wel ambitieus, maar zeker niet arrogant."

Van de Looi put vertrouwen uit de prima kwalificatiereeks van Jong Oranje, dat negen van de tien wedstrijden won. "We hebben een goede kwalificatie gehad, qua resultaten en qua spel. Die lijn willen we graag doortrekken en dan zien we wel waar we uitkomen."