Vijf Nederlandse voetbalsters maken kans om te worden opgenomen in het wereldelftal van 2020. Sari van Veenendaal, Stefanie van der Gragt, Daniëlle van de Donk, Lieke Martens en Vivianne Miedema behoren tot de 55 genomineerden.

De lijst is opgesteld door de internationale spelersvakbond FIFPRO en de wereldvoetbalbond FIFA. Alle profvoetballers kunnen hun stem uitbrengen. Volgende week donderdag wordt het 'beste' elftal van 2020 gepresenteerd op het FIFA-gala The Best, dat vanwege de coronacrisis online wordt gehouden.

Van Veenendaal kreeg eerder een plek in het wereldelftal van 2019. De keeper van PSV, die afgelopen zomer overkwam van Atlético Madrid, werd vorig jaar ook uitgeroepen tot beste doelvrouw ter wereld. Dat gebeurde na een sterk optreden op het WK, waarop de Oranjevrouwen de finale bereikten.

Miedema, die een indrukwekkend jaar beleeft bij Arsenal, is niet alleen genomineerd voor het wereldelftal, maar is ook een van de elf kandidaten voor de prijs voor de beste voetbalster van het jaar. Ze heeft daarvoor concurrentie van onder anderen Lucy Bronze, Pernille Harder en Wendie Renard.

Bij de mannen is Virgil van Dijk, de aanvoerder van Oranje, in de race voor de titel beste voetballer van het jaar. Sarina Wiegman, de bondscoach van de Oranjevrouwen, strijdt om de titel beste coach van een vrouwenteam. De genomineerden voor het mannelijke wereldelftal van 2020 worden later bekendgemaakt.

Het FIFA-gala stond aanvankelijk in september op het programma, maar werd toen uitgesteld vanwege de coronacrisis. Andere verkiezingen, zoals de uitreiking van de Gouden Bal door het Franse tijdschrift France Football, gaan in 2020 helemaal niet door.