Bij alle wedstrijden van donderdag in de Europa League wordt stilgestaan bij de dood van Paolo Rossi. Voor de aftrap is er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de donderdag op 64-jarige leeftijd overleden legendarische Italiaanse voetballer.

Onder meer PSV (18.55 uur thuis tegen Omonia Nicosia), AZ (18.55 uur uit tegen HNK Rijeka) en Feyenoord (21.00 uur uit tegen Wolfsberger AC) komen donderdag in actie in de laatste speelronde van de groepsfase van de Europa League.

Rossi, die al geruime tijd ziek was, geldt in Italië als een van de beste voetballers aller tijden. Hij werd in 1982 wereldkampioen met zijn land. Hij was topscorer met zes doelpunten en werd uitgeroepen tot beste speler speler van het toernooi.

Eind 1982 kreeg Rossi, die in 48 interlands 20 keer scoorde, de Gouden Bal, de prijs voor de wereldvoetballer van het jaar. En in 2004 eindigde hij als twaalfde bij een verkiezing van de UEFA van de beste Europese speler ooit.

Enkele weken geleden werd in de Champions League en Europa League al een minuut stilte gehouden voor Diego Maradona. De iconische Argentijnse voetballer overleed op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand.

PSV is al verzekerd van een plek in de knock-outfase. AZ en Feyenoord plaatsen zich bij een zege voor de tweede ronde. De Alkmaarders hebben mogelijk zelfs voldoende aan een gelijkspel. Ajax stroomt na de winterstop ook in in de Europa League.

