Hans Hateboer en Marten de Roon hadden woensdag wat meer verwacht van Ajax. Ze wonnen met Atalanta in de Johan Cruijff ArenA (0-1) en plaatsten zich ten koste van de Amsterdammers voor de achtste finales van de Champions League.

"Ik vond ze niet heel aanvallend. Tijdens het eerste duel zetten ze meer aan, nu waren ze meer aan het schuiven achterin. André Onana had bij hen de meeste balcontacten en dat vonden wij natuurlijk wel prima", zei Hateboer in de Johan Cruijff ArenA tegen SBS6.

Ajax maakte een machteloze indruk tegen Atalanta. De thuisclub moest winnen om te overwinteren in de Champions League, maar creëerde slechts twee serieuze kansen (een kopbal van Brian Brobbey en een schot van Davy Klaassen) en moest in de slotfase een doelpunt incasseren.

"We speelden zeker niet onze beste wedstrijd, maar we verdedigden wel erg goed", aldus De Roon. "We hebben nauwelijks kansen weggegeven en hadden zelf al eerder kunnen scoren. Die kans van mij had er bijvoorbeeld wel in gemogen, maar ik raakte de bal niet goed."

'Ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren'

Bij Atalanta was er in de aanloop naar het treffen met Ajax veel onrust. Trainer Gian Piero Gasperini zou het afgelopen weekend aan de stok hebben gekregen met aanvoerder Alejandro Gómez en dreigde naar verluidt zelfs met opstappen.

"Wij hebben ons gewoon gefocust op de wedstrijd en voor de rest zijn we als team daar niet echt mee bezig geweest. We zien het wel, ze wilden het over deze wedstrijd heen tillen. Ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren", vertelde Hateboer.

Ajax moet door de nederlaag tegen Atalanta genoegen nemen met een plek in de tweede ronde van de Europa League. De loting voor het vervolg van beide Europese toernooien is maandag vanaf 12.00 uur in Nyon.