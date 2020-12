In de Italiaanse voetbalwereld is donderdag geschokt gereageerd op het overlijden van Paolo Rossi. De legendarische oud-spits, die vooral bekend is van het WK van 1982, overleed op 64-jarige leeftijd.

Rossi verwierf een heldenstatus doordat hij op het WK van 38 jaar geleden drie keer scoorde tegen het grote Brazilië, twee keer tegen Polen en één keer in de gewonnen finale tegen West-Duitsland. Ploeggenoten van destijds rouwen om zijn dood.

"Ik ben sprakeloos, dit komt heel onverwacht. We hebben altijd een geweldige relatie gehad. Paolo was aardig en intelligent. Hij had eigenlijk alles. Het is moeilijk te bevatten dat hij er niet meer is", zegt Dino Zoff, de legendarische doelman van de Italiaanse succesploeg van 1982.

Oud-verdediger Fulvio Collovati heeft het er ook moeilijk mee. "Ik heb nog altijd contact met mijn teamgenoten uit 1982, maar het worden er steeds minder. Met het overlijden van Paolo is weer een deel van mijn leven weg."

Antonio Cabrini, die eveneens verdediger was op dat WK: "Zes maanden geleden verloor ik een broer, vandaag rouw ik om een andere. Daar wil ik het bij laten, want ik vind het moeilijk om erover te praten."

'Iedereen had respect voor hem'

De Braziliaan Júnior, die tot de ploeg behoorde die door Italië in 1982 met 3-2 werd verslagen, kende Rossi goed. "Toen ik na het WK in Italië aankwam om voor Torino te gaan spelen, speelde hij voor Juventus. We ontmoetten elkaar vaak, doordat we dezelfde restaurants bezochten", zegt hij.

"Hij was altijd aardig en beleefd. Ondanks alles wat hij tegen Brazilië had gedaan, deed hij er nooit vervelend over. Ik had veel respect voor hem, zoals iedereen dat had."

Voorzitter Gabriele Gravina van de Italiaanse bond spreekt van het verlies van "een vriend en een icoon in ons voetbal". "Het overlijden van 'Pablito' zorgt weer voor een diepe pijn, een wond in het hart van alle fans, die moeilijk te genezen is", zegt hij.

"Hij nam in 1982 heel het land bij de hand en zorgde voor grote vreugde. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de 'Azzurri' en hij blijft ook toekomstige generaties inspireren."

Vicenza, de club waarbij Rossi doorbrak, schrijft op Twitter: "Soms zijn er gewoon even geen woorden om de pijn uit te drukken die we allemaal ervaren. Dag, Paolo." Ook andere Italiaanse club betuigen hun medeleven.