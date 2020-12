PSV, AZ en Feyenoord komen donderdag in actie tijdens de laatste speelronde in de groepsfase van de Europa League en kunnen ervoor zorgen dat voor het eerst sinds het seizoen 2011/2012 vier Nederlandse clubs overwinteren. Een overzicht van de scenario's.

PSV gaat voor groepswinst

Samen met Ajax, dat woensdag door een 0-1-nederlaag tegen Atalanta werd veroordeeld tot de Europa League, is PSV al zeker van Europese overwintering. Voor de Eindhovenaren staat in de laatste groepswedstrijd tegen Omonia Nicosia alleen nog groepswinst op het spel.

Bij winst op de Cyprioten mag PSV zich mogelijk voor het eerst in negen jaar groepswinnaar noemen in de Europa League. Voorwaarde is daarbij dat Granada niet bij PAOK wint. Bij ieder ander resultaat dan winst wordt PSV tweede in de poule.

18.55 uur: PSV-Omonia Nicosia, PAOK-Granada

Stand groep E 1. Granada 5-10 (6-3)

2. PSV 5-9 (8-9)

3. PAOK 5-5 (8-7)

4. Omonia Nicosia 5-4 (5-8)

Zege volstaat sowieso voor AZ

In groep F heeft AZ ook nog alle kans op de volgende ronde. De Alkmaarders moeten Napoli en Real Sociedad boven zich dulden, maar weten dat ze bij een uitoverwinning op HNK Rijeka hoe dan ook zeker zijn van de knock-outfase.

Hoopgevend is dat de thuiswedstrijd tegen de Kroaten met 4-1 werd gewonnen, al is de situatie bij AZ inmiddels anders door het verrassende ontslag van trainer Arne Slot. Een gelijkspel bij Rijeka kan ook genoeg zijn voor de volgende ronde, maar dan moet Napoli thuis winnen van Real Sociedad.

18.55 uur: HNK Rijeka-AZ, Napoli-Real Sociedad

Stand groep F 1. Napoli 5-10 (6-3)

2. Real Sociedad 5-8 (4-3)

3. AZ 5-8 (6-3)

4. HNK Rijeka 5-1 (4-11)

Feyenoord moet eindelijk uitduel winnen

Ook Feyenoord heeft nog zicht op de laatste 32 in de Europa League. De Rotterdammers spelen uit tegen Wolfsberger AC en hebben alleen aan een overwinning genoeg om ook na de winter in het tweede Europese clubtoernooi uit te komen.

In Oostenrijk staat het uit vorm verkerende Feyenoord voor een pittige klus. Van de laatste 22 Europese uitwedstrijden in een hoofdtoernooi werd er slechts één gewonnen: dat was op 11 december 2014, toen het 0-3 werd op bezoek bij Standard Luik.

21.0 uur: Wolfsberger AC-Feyenoord, Dinamo Zagreb-CSKA Moskou

Stand groep K 1. Dinamo Zagreb 5-11 (6-0)

2. Wolfsberger AC 5-7 (6-6)

3. Feyenoord 5-5 (4-7)

4. CSKA Moskou 5-3 (2-5)

