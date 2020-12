De legendarische Italiaanse voetballer Paolo Rossi is op 64-jarige leeftijd overleden. De oud-spits, die met Italië wereldkampioen werd in 1982, was al geruime tijd ziek.

Rossi scoorde zes keer op het WK van 1982 en was daarmee de uitblinker van het Italiaanse elftal, dat in Spanje voor de derde keer wereldkampioen werd. Hij was topscorer en beste speler van het toernooi.

Eind 1982 kreeg hij de Gouden Bal, de prijs voor de wereldvoetballer van het jaar. En in 2004 eindigde Rossi, die in 48 interlands 20 keer scoorde, als twaalfde bij een verkiezing van de UEFA over de beste Europese speler ooit.

Hoewel Rossi al lange tijd ziek was, komt zijn dood hard aan in Italië, waar hij door velen gezien wordt als de beste speler aller tijden van het land.

"Midden in de nacht is er vreselijk nieuws: Paolo Rossi is overleden", schrijft de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport donderdag. "Zijn dood is verschrikkelijk voor alle Italianen. En ook voor de gehele voetbalwereld."

Rossi werd als speler twee jaar geschorst

Op clubniveau brak Rossi door bij Vicenza en bij die club werd hij in 1978 topscorer van de Serie A. Op het WK van dat jaar scoorde hij drie keer. Rossi was met een transfersom van 1,8 miljoen euro jarenlang de duurste speler ter wereld.

In dienst van Perugia werd Rossi in 1979 schuldig bevonden aan matchfixing. Hij kreeg een schorsing van drie jaar, maar dit werd later teruggebracht tot twee jaar waardoor hij deel kon nemen aan het WK van 1982. Dat werd het absolute hoogtepunt uit zijn carrière.

In de tweede groepsfase maakte Rossi een hattrick tegen het veel sterker geachte Brazilië, waardoor de Italianen met 3-2 wonnen. Vervolgens tekende hij in de halve finale tegen Polen (2-0) wederom voor de Italiaanse goals en ook in de finale in Madrid tegen West-Duitsland (3-2) was de op dat moment 25-jarige Rossi trefzeker.

Na het WK won Rossi met Juventus de Europa Cup II in 1984 en een jaar later de Europa Cup I. Hij speelde ook nog voor AC Milan en sloot zijn loopbaan in 1987 af bij Hellas Verona.