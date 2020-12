André Onana baalt uiteraard van de uitschakeling van Ajax in de Champions League, maar hij denkt dat het toch nog een mooi Europees seizoen kan worden voor de club. Na de 0-1-nederlaag van woensdag tegen Atalanta moet de Kameroense keeper met de Amsterdammers verder in de Europa League.

"Natuurlijk kunnen we ver komen in de Europa League", aldus Onana, die in 2017 met Ajax de finale haalde van het tweede Europese bekertoernooi door af te rekenen met clubs als Schalke 04 en Olympique Lyon. "Of we dat kunnen herhalen? Ja, waarom niet? Met de spelers die we hebben is heel veel mogelijk. Het is aan ons om dat nu te laten zien."

De 24-jarige Onana beseft wel dat Ajax ook in de Europa League clubs van naam kan treffen. Onder meer AS Roma, Arsenal, AC Milan, Tottenham Hotspur en Manchester United zijn ook zeker van een plek in de zestiende finales.

"We hadden liever Champions League gespeeld, daar hebben we alles voor gedaan. Maar de Europa League heeft ook grote clubs en spelers. Ik zie het als een nieuwe kans."

'Het was een goede ervaring'

Probleem voor Ajax in de Champions League was volgens Onana vooral het gebrek aan scorend vermogen. In twee wedstrijden tegen Liverpool en woensdag tegen Atalanta scoorde de ploeg van trainer Erik ten Hag geen enkele keer.

"In die wedstrijden hebben we steeds voldoende kansen gekregen, maar zeker op dit niveau moeten er daar wel een paar van in. Daardoor is het dit jaar weer niet gelukt om door te gaan, maar het was wel een goede ervaring."

De zestiendefinalewedstrijden van de Europa League worden gespeeld op 18 en 25 februari 2021. Maandag wordt geloot en dan gaat naast Ajax ook PSV de koker in. Feyenoord en AZ kunnen zich donderdag ook nog plaatsen voor de knock-outfase.

Bekijk de uitslagen en de standen in de Champions League