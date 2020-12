Dick Advocaat maakt zich zorgen over het veld waar Feyenoord donderdag tegen Wolfsberger AC moet strijden om een plek in de knock-outfase van de Europa League. De coach van de Rotterdammers is sowieso niet van plan om in Oostenrijk vol op de aanval te spelen.

"Het veld is heel slecht hier. We mogen er niet eens op trainen en dat is iets dat ik nog nooit heb meegemaakt", zei Advocaat woensdagavond op zijn persconferentie. "We zullen ons moeten aanpassen aan de omstandigheden, want het is gevaarlijk om op dit veld defensief risico's te nemen."

Feyenoord heeft op dit moment twee punten minder dan nummer twee Wolfsberger en moet donderdag dus winnen in Oostenrijk om overwintering in Europa veilig te stellen. Het zou de eerste keer sinds 2014/2015 zijn dat de Rotterdammers daarin slagen.

Ondanks de behoefte aan doelpunten is Advocaat niet van plan om offensiever dan normaal aan de wedstrijd te beginnen. "We kunnen ook in de laatste minuten scoren, dus het is belangrijk om verstandig te spelen. We moeten leren van de vorige keer en oppassen dat we niet weer een snelle tegengoal krijgen."

'We hebben heel veel revanchegevoelens'

Advocaat doelt daarmee op de bizarre eerste ontmoeting van Feyenoord met Wolfsberger. De Rotterdammers verloren eind oktober in De Kuip met 1-4 van de Oostenrijkers door drie penalty's, waarvan twee in de eerste dertien minuten.

"We waren toen ongelukkig en hebben daarom nu heel veel revanchegevoelens", zegt middenvelder Orkun Kökçü. "Ik kan eigenlijk niet wachten tot het donderdag 21.00 uur is. We hebben allemaal echt zin in deze wedstrijd."

"Het wordt alles of niets, maar we moeten niet te gehaast op zoek gaan naar een doelpunt en gewoon in de wedstrijd proberen te groeien. Het veld ziet er niet goed uit, maar daar hebben zij ook last van. We moeten gewoon lekker voetballen."

