PSV Vrouwen is er niet in geslaagd bij het debuut in de Champions League voor een verrassing te zorgen. Mede door een fraai doelpunt van Lieke Martens werd woensdag thuis met 1-4 verloren van FC Barcelona.

De return in Spanje staat volgende week donderdag op het programma, al is het door de grote nederlaag op de Herdgang vrijwel uitgesloten dat PSV zich plaatst voor de achtste finales.

PSV wist op voorhand al dat het moeilijk zou worden om af te rekenen met Barcelona, dat in het seizoen 2018/2019 nog de finale van de Champions League haalde, maar schrok toch wel toen het al na vier minuten op achterstand stond. Keeper Sari van Veenendaal tastte mis bij een hoge voorzet, waarvan Jennifer Hermoso profiteerde.

Ook bij de 0-2 op slag van rust was er een ongelukkige rol voor een van de ervaren spelers. Aanvoerder Mandy van den Berg werkte een hoge bal ongelukkig over haar eigen doellijn.

Joëlle Smits maakte vlak voor tijd het eerste Champions League-doelpunt voor PSV Vrouwen. (Foto: Pro Shots)

Goal Martens hoogtepunt van de wedstrijd

Na rust had PSV een wat groter aandeel in de wedstrijd, maar kon het niet voorkomen dat Barcelona nog verder uitliep. Na de 0-3 van Asisat Oshoala maakte Martens het mooiste doelpunt van de wedstrijd. De Oranje-international schoot na een voorzet van Caroline Hansen snoeihard raak.

PSV luisterde het debuut in de Champions League vlak voor tijd toch nog op met een doelpunt. Aanvaller Joëlle Smits kwam in de voorlaatste minuut knap door aan de linkerkant en rondde het daarna koel af.

Ajax, de andere Nederlandse Champions League-deelnemer, komt donderdag in actie. Bayern München is om 18.00 uur de tegenstander in Amsterdam in de zestiende finales.